Willem Erven uit Oirschot vertaalde ‘een soort encyclopedie’

,,Hertog Jan verliet zijn legerkamp zonder vrees en trok op naar het slagveld. Hij spoorde zijn strijdmakkers en getrouwen vol vuur aan. Hij wees erop dat zij een rechtvaardige reden hadden om oorlog te voeren. (...) Aangespoord door deze woorden verdeelden zij zich in drie divisies. En eensgezind en één van geest stortten zij zich op de vijand, zoals hongerige leeuwen op runderstallen afstormen. Geschreeuw steeg op ten hemel, een verwoed gevecht barstte los. (...) In Germanië is zelden of nooit in één gevecht zoveel bloed van edellieden vergoten.”

Veldslag

Alsof hij er zelf bij was geweest, zo omschreef Nicolaas Clopper junior, auteur van de Florarium Temporum, in de vijftiende eeuw de veldslag bij het Duitse Woeringen. Die was in 1288. Hertog Jan van Brabant versloeg daar graaf Hendrik van Luxemburg, plus ‘ruim duizend soldaten en krijgslui.’ ,,Daardoor heeft hertog Jan Limburg in kunnen pikken en veel prestige gewonnen", weet Willem Erven uit Oirschot, de man die het levenswerk van Clopper (1432 - 1478) toegankelijk maakte. ,,Voor die slag was Brabant een hertogdom van niks, erna maakte hertog Jan overal indruk omdat hij zoveel tegenstanders in de pan had gehakt.”

Afkortingen

De beschrijving van de Slag bij Woeringen staat in het nu verschenen boek Florarium Temporum. De oorspronkelijke Latijnse tekst vol afkortingen, werd door Erven eerst omgezet in leesbaar Latijn en vervolgens vertaald naar het Nederlands. Niet het hele boek van Clopper is naar het Nederlands overgezet, maar delen ervan. Een volledige vertaling zou Erven - die na de reuzenklus zijn handen nu weer vrij heeft - nog zo'n tien jaar werk hebben gekost.

Quote Ik heb me er een beetje op verkeken in het begin. Gelukkig kreeg ik veel tijd. Willem Erven, 'Vertaler’ van Florarium Temporum

In het nieuwe boek legt Erven in een apart hoofdstuk uit hoe hij te werk is gegaan. Eerst moest hij de door Clopper gebruikte afkortingen zien aan te vullen. Clopper gebruikte zo min mogelijk letters om - destijds peperduur - papier te sparen. Stond er - bij voorbeeld - in zijn versie een g-achtig teken aan het begin van een woord, dan wist Erven dat hij daarvoor ‘con’ of ‘com’ moest lezen. Dook hetzelfde teken op aan het eind van een woord, dan vulde Erven ‘cus’ aan.

Erven kon beschikken over twee versies van de tekst van Clopper, een ‘in klad’ en een nette uitgave en vergeleek de twee steeds met elkaar. Beide versies zijn tien jaar geleden tentoon gesteld in de bibliotheek in de Witte Dame in Eindhoven, en trokken toen zestienduizend bezoekers.

Belangstelling

Willem Erven begon in 2009 uit belangstelling aan de klus, die serieus werk werd toen Rotary Eindhoven Soeterbeek er fondsen voor vrijmaakte. In totaal 744 dik beschreven bladzijden van groot formaat telde het originele werk van Clopper. Uiteindelijk kwam Erven tot zo'n zestienhonderd pagina's platte tekst. ,,Ik heb me er een beetje op verkeken in het begin", zegt Erven nu laconiek. ,,Gelukkig kreeg ik veel tijd.”

Willem Erven kan iets wat bijna iemand kan: zich lang concentreren en daarbij geen details over het hoofd zien. Het is de positieve kant van het syndroom van Asperger, een vorm van autisme. Met daarbij opgeteld de studies Grieks en Latijn die Erven volgde in Nijmegen, is hij de ideale man gebleken voor het omzetten van Cloppers magnum opus in begrijpelijke taal.

Voorstudie

Clopper heeft acht jaar aan zijn werk geschreven, bijna net zo lang als Erven deed over de vertaling. Maar Clopper had ook al jaren voorstudie in zijn werk zitten. ,,Je had in zijn tijd natuurlijk geen internet", zegt Nico Arts, stadsarcheoloog van Eindhoven en met historicus Lauran Toorians en Rotarian Nico Pijls redacteur van het nieuwe boek. ,,Clopper heeft voordat hij naar Eindhoven kwam heel veel gereisd om overal informatie te verzamelen.”

Quote We weten niet waaróm Nicolaas Clopper in Eindhoven is beland. Nico Arts, Stadsarcheoloog van Eindhoven

Arts vergelijkt de werkwijze van Clopper met het huidige digitale knippen en plakken. En dan met een enorm veelomvattend onderwerp: de geschiedenis van de hele wereld. In bibliotheken verzamelde Clopper zijn bronmateriaal, in Eindhoven verwerkte hij dat tussen 1464 en 1472 tot een lopend verhaal. ,,Ik kan me voorstellen dat hij met een kist vol aantekeningen in Eindhoven is gekomen. We weten trouwens niet waaróm hij in Eindhoven is beland", zegt Arts.

Willem Erven ziet het werk van Clopper als ‘een soort encyclopedie.’ Uit 246 bronnen stelde de priester zijn werk samen, bronnen die Erven er waar mogelijk ook steeds op nasloeg.

Potige wapenknechten

Clopper bekeek de wereld vanuit Brabants perspectief. Een van de door Erven naar het Nederlands vertaalde passages in Florarium Temporum, gaat over een oorlog tussen Hertog Willem van Gelderland en Hertogin Johanna van Brabant, in 1397. ,,Nog in datzelfde jaar nam hij verscheidene dorpen in Brabant in, namelijk Oisterwijk, Hilvarenbeek, Boxtel en Oirschot. Bij die gelegenheid besloot hij ook de stad Eindhoven te gaan veroveren. Maar toen hij van zijn mannen hoorde dat deze stad was versterkt met potige wapenknechten, durfde hij het niet aan om met zijn mannen daar naartoe op te trekken. Het volgende volkse spreekwoord, dat ook nu nog door Jan en alleman wordt gebezigd, vindt hier zijn oorsprong: Eindhoven is het Keulen van de Kempen.”

Hoog in de bol

Het Keulen van de Kempen, Nico Arts heeft daar een kanttekening bij. ,,Blijkbaar was Keulen een heel sterke stad. Maar Eindhoven was in die tijd net een dorp. De huizen waren van hout, er was alleen een stenen kerk en een stenen klooster.”