Willem II-fans bezorgen spelers van Rangers een onrustige nacht in Eindhoven

Van Maerlantly­ce­um in Eindhoven gaat in 2022 bouwen

23 september EINDHOVEN - Het Van Maerlantlyceum in Eindhoven start in het voorjaar van 2022 met de renovatie van het hoofdgebouw en de nieuwbouw ernaast. Dan kan de school tijdelijk gebruik gaan maken van het schoolgebouw aan de Von Flotowlaan. Door veel zaken in de voorbereiding te regelen, blijft de bouwtijd beperkt tot één jaar, waardoor het nieuwe Van Maerlant in 2023 in gebruik genomen kan worden.