Willie Welten (1944-2020): Aimabel mens, markant Eindhovenaar

Willie Welten is een begrip in Eindhoven. Hij kende iedereen, iedereen kende hem. In 2009 namen hij en Maria afscheid van ‘de huiskamer van Eindhoven’, zoals het Stadspaviljoen te boek staat . Het was tijd om meer aandacht te besteden aan kinderen en kleinkinderen, zei hij, want als kasteleinsechtpaar hadden privé en werk vier decennia lang door elkaar gelopen. Willie keek destijds met trots terug op 105 jaar horecageschiedenis van de Weltens. ,,Een klein cafeetje is uitgegroeid tot een begrip in de regio. Dat hebben we met de familie toch maar gedaan.”