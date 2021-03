‘Willie Wortels’ van TU/e Campus winnen miljoen euro

EINDHOVEN - Een controller waarmee blinden kunnen appen? Of een vernuftige installatie waarmee energie uit ijzerpoeder wordt vrijgemaakt? Het zijn enkele succesnummers die voortkomen uit innovation Space op de TU/e Campus waar studenten in teams hard werken aan innovaties. De nieuwe manier van onderwijs is in Den Haag opgevallen. De eerste Nederlandse Hogeronderwijspremie gaat naar Eindhoven. Het bedrag? 1,2 miljoen euro.

De pioniers in prototyping blijken ook pioniers in onderwijs. Het moet voor TU/e hoogleraar Isabelle Reymen, mede-initiator en wetenschappelijk directeur van TU/e innovation Space, bijna voelen alsof ze de lotto heeft gewonnen. Bloemen worden aan huis bezorgd en apps pingen maar door. Reymen:,,Ja het voelt echt als erkenning voor wat wij in vijf jaar tijd bereikt hebben.”

Het glazen gebouw van innovation Space aan de vijver op de TU/e-campus biedt onderdak aan 37 studententeams. In coronatijd is dat vooral digitaal. Studenten krijgen projectonderwijs in diverse teams, zowel op bachelor als masterniveau en uit verschillende studierichtingen. Ze werken samen met partners uit de industrie en maatschappelijke organisaties aan uitdagingen in de praktijk. Het is bedoeld als voorbereiding voor later. Als ingenieur moeten ze ook met allerlei mensen samenwerken.

Quote Studenten moeten bijdragen aan grote uitdagin­gen in de maatschap­pij. Isabelle Reymen, Wetenschappelijk directeur TU/e innovation Space

Succesvoorbeelden kent Reymen genoeg: ,,We willen dat studenten bijdragen aan grote uitdagingen in de maatschappij. Studenten kregen bijvoorbeeld twee jaar geleden de hele vrije opdracht, ‘doe iets nuttigs met satellietdata’. Een team ging aan de slag met zeewier, dat is duurzaam, goedkoop en voedzaam. Doel was dat er in 2050 genoeg voedsel is voor de wereldpopulatie, maar dan moeten de bestaande zeewierboerderijen opschalen. Na een half jaar was er de startup SpaceSea die zeewierboerderijen via satellieten helpt bij het monitoren van zeewier in zee, in plaats van met een bootje op en neer te moeten varen.” Zover bekend heeft de mosselkweek industrie al interesse getoond.

Eerste controller voor blinden

En zo zijn er meer voorbeelden; Hable, ‘s werelds eerste controller waarmee blinden en slechtzienden hun smartphone kunnen bedienen, Falcon Electric Aviation dat de Tesla onder de vliegtuigbouwers wil worden en Team Solid dat werkt aan een nieuwe vorm van energiewinning: brandstof uit ijzerpoeder.

TU/e heeft de ambitie dat in 2030 dit onderwijsconcept breed is uitgerold over de opleidingen. Een uitdaging voor Reymen en haar team: ,,Hoe kun je traditionele onderwijsvakken combineren met challenges? Hoe ga je dat inrichten per student? We zoeken nog naar de balans.”