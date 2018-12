Wim Bens nieuwe voorzitter ZLTO

Bens is nu nog directievoorzitter van de Rabobank in de regio Tilburg. ,,Het bestuur heeft met Wim Bens bewust een keuze gemaakt voor een ander profiel", geeft Huijbers te kennen in een persbericht. ,,ZLTO heeft in haar geschiedenis vaker een niet-boer als bestuurder gehad en ook dat zijn fases waar we met plezier op terug kijken.”