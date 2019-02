Wim Daniëls schrijft ode aan ‘Houdoe’: het is de laatste strohalm

‘Net alsof ik vreemd ga’

Je hebt het niet eens in de gaten. Toch, al bij binnenkomst in de ruime Eindhovense hoekwoning van schrijver Wim Daniëls gebeurt er iets belangwekkends. De gastheer ontvangt niet alleen, hij monstert zijn gasten. Bij het eerste ‘goeie morgen’ of ‘goh, wat woon je hier lekker’ is het hem duidelijk. Het is bepalend voor de rest van het bezoek. Als hij te maken heeft met een dialectspreker dan zal Daniëls zijn beste Brabants laten klinken. Zo niet, dat wordt het ABN, de taal waarin hij sinds zijn twaalfde te gast is.