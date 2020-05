Windmolens in Brabant? Die moet FvD-gedeputeerde De Bie gewoon bouwen

Niemand kent de gearres­teer­de 'man van 12,5 miljoen’

8:32 EINDHOVEN - Vijftien boodschappentassen afgeladen vol met in totaal 255 kilo bankbiljetten heeft hun buurman de afgelopen maanden het appartementencomplexje in gesjouwd. De op een na grootste vondst van contant verdacht geld ooit in Nederland: ruim 12,5 miljoen euro. Maar niemand van de flats aan de Paradijslaan in het Eindhovense centrum lijkt te weten wie de 35-jarige man is die de Landelijke Recherche vrijdag heeft opgepakt. Hij wordt verdacht van witwassen.