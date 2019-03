Windstoten tot 90 kilometer per uur in Oost-Brabant, kliko's vliegen op straat in Eindhoven

Op een kaartje van Weerplaza is goed te zien dat ook in Brabant harde windstoten gemeten zijn. Rond Oss liepen die op tot 93 kilometer per uur, maar ook in bijvoorbeeld Eindhoven kwam de wind met 75 kilometer per uur door de straten.



Daardoor was het soms oppassen geblazen. Zo vlogen de kliko's op de Nasenstraat in Eindhoven van de stoep af en de hekwerken dansten in de wind.