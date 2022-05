‘Winkel van Sinkel’ groeit en groeit; handelshuis Edco neemt Astense collega over

Wie waren in 1957 de eerste leerlingen van de nieuwe HBS in Woensel?

EINDHOVEN - Een nieuwe HBS in Woensel. Het is 1957 als de school wordt ingezegend. Een paar houten noodlokalen, meer lijkt het niet te zijn. Wie kent het verhaal achter deze foto of kreeg er zelfs nog les? Alle informatie is welkom. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto's

21 mei