Winkelcentrum Heuvel in Eindhoven bloedt langzaam dood, steeds meer leegstand

,,Hun doelgroep is veertig plus en gezien het assortiment denken ze dat dat allemaal duffe trutten zijn.” Retailexpert Paul Moers heeft wel een idee waar het mis ging bij modeketen Promiss. Komend voorjaar sluit het bedrijf alle 14 winkels in Nederland. In Eindhoven gaat het filiaal in de Heuvel dicht en het winkelcentrum dreigt ook Didi en Steps uit te moeten zwaaien. Eerstgenoemde is failliet en hoopt op een doorstart. Steps sluit 38 van de 48 filialen. Of die in Eindhoven open blijft is maar de vraag.