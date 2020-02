Winkelcentrum Woensel voelt zich vergeten, ondernemers willen af van betaald parkeren

,,We staan op een kruispunt. Gaan we linksaf en krijgen we de boel weer op de rit of rechtsaf en verandert het winkelcentrum in een spookcentrum.” Wil Giesbers van De Woonhoek in Winkelcentrum Woensel wil maar duidelijk maken dat het nu of nooit is. Eind vorig jaar stuurde de winkeliersvereniging van het centrum al een brandbrief aan de gemeente en deze week deden de ondernemers er tijdens een rondleiding voor de gemeenteraad nog een schepje bovenop. Ze hopen dat hun noodkreet de gemeente onder meer beweegt om een blauwe zone in te voeren zodat bezoekers voortaan de eerste twee uur weer gratis kunnen parkeren.