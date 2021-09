Winkelcentrum WoensXL viert gouden jubileum met optredens en ballonnen

EINDHOVEN - Het is feest in winkelcentrum WoensXL. In 1971 opende het winkelcentrum haar deuren. Vijftig jaar later is het tien dagen feest om het jubileum te vieren.

Heel WoensXL is feestelijk versierd met ballonnen en grote gouden cijfers 50 hangend in het winkelhart van het winkelcentrum in Eindhoven-Noord. Het is tijd voor een feestje.

Woensdagmiddag was het de beurt aan de jeugd, met het thema sport en spel. Jent (8) en Lise (10) waren gefascineerd door kampioen ‘freestylen met de bal’ Jasmijn Janssen. Op de groene grasmat doet zij de trucjes voor. Lise lachend: ,,Het is leuk om mee te doen. De bal tillen met de voeten en dan hooghouden of zittend kunstjes doen.” Jent vindt dat het erg goed gaat, maar met een schuin oog kijkt hij al naar het levensgrote dartbord waar met voetballen punten gescoord kunnen worden.

Lange rij bij de ballonkunstenaar

En als alle sportactiviteiten nog nog niet genoeg zijn, is er nog een speurtocht door het winkelcentrum, met de kans op prijsjes. De oudere jeugd kan aan de slag met het maken van vlog over het thema verjaardag. De winnaars van de beste vlog, maken kans op prijzen die door artiesten uit The Voice Kids 2021 worden uitgereikt. En ondertussen doet de ballonkunstenaar goede zaken, want er staat een lange rij om een Pokémon, haarband met hartje of een vlinder creatie van ballonnen te scoren.

Quote We krijgen positieve reactie en de mensen vinden het bijzonder dat alles gratis is Natasja Beringer

,,Het begint nu goed te lopen. Vorige week hadden we tweehonderd kinderen”, zegt Natasja Beringer van de organisatie. ,,We krijgen positieve reactie en de mensen vinden het bijzonder dat alles gratis is. Fijn dat het zo leuk ontvangen wordt.”

Ook de winkeliers zijn blij dat er weer meer mogelijk is. ,,Het winkelcentrum bestaat vijftig jaar en dat wil je vieren. Alle winkeliers zijn enthousiast en hebben meegedacht”, zegt Patrick Emmen van Emmen Schoenen. ,,We kijken uit naar de prachtige feestdag volgende week zaterdag. Winkeliers hebben prijzen beschikbaar gesteld voor het Grote Cadeaufeest. Er zijn optredens van onder andere Tino Martin en Og3ene en er komt een lasershow”, vult Erik Willems van 040 Mannenmode aan.

Winkelcentrum WoensXL heeft ook zaterdag 18 en vrijdag 24 september nog een gevarieerd feestprogramma met liveoptredens en winacties. Bezoekers die komen shoppen in deze maand maken kans op honderden prijzen. In het slotweekend van zaterdag 25 en zondag 26 september is een doorlopend podiumprogramma. Voor het uitgebreide programma zie: woensxl.nl