Winkeldief Eindhoven krijgt allerlaatste kans

DEN BOSCH - Een winkeldief die op strooptocht was in Eindhoven, krijgt van de officier van justitie zijn aller-allerlaatste kans.

Vier Eindhovense filialen van het Kruidvat had hij in juni vorig jaar hij uitgezocht. Vier keer ging hij er naar binnen met een beveiligingslabel op zak, waardoor het alarm afging zodra hij binnenkwam. Als hij dan even later naar buiten ging, met gestolen inktcartridges op zak, zou het winkelpersoneel hem niet meer controleren.

Foefje

Dat was zijn foefje, bekende Boussyp el-H. (28) uit Zaandam donderdag bij de rechtbank in Den Bosch. Zijn onberispelijke voorkomen - strak in een mooi blauw pak - was geen truc. Zo is hij altijd, vertelde zijn reclasseringsambtenaar, die al jaren met hem optrekt.

Het strafblad van el-H is dan lang en voert ver terug. Het is uit financiële nood dat hij steelt, zei El-H. Hij heeft samen met zijn partner vijf kinderen, de inkomsten bestaan uit twee keer een wajong-uitkering. Een voor hem, samenhangend met zijn epilepsie, en een voor zijn partner. Maar nu wil hij zijn leven beteren. ,,Ik wil absoluut niet zo verder."

Begrip