Winkeldief uit Eindhoven krijgt 150 dagen cel

Thermo Fisher Eindhoven, voorheen FEI, maakt microscoop minder hoog

14:47 EINDHOVEN - Dat de in Eindhoven ontwikkelde en geprodudeerde Krios elektronenmicroscoop van Thermo Fisher Scientific in wetenschappelijke kring hoog aangeschreven staat is bekend. Er was echter een probleem: door zijn hoogte paste het apparaat meestal niet in de laboratoria. Kopers moesten daarom rekening houden met behalve de aanschafkosten van bijna 4 miljoen euro ook nog een kostenpost voor het verbouwen van het lab.