Winkeldief uit Eindhoven steelt voor zijn dochtertje

DEN BOSCH - Het was bijna Sinterklaas en hij had geen geld. Daarom stal een Eindhovenaar kinderkleding bij de Hema, vertelt hij de rechtbank.

Goed, toegegeven, hij had een strafblad met daarop veel winkeldiefstallen. Maar dat was vroeger, hij was ermee gestopt. Behalve die ene keer. Op 27 november vorig jaar ging hij toch weer in de fout. ,,Heel erg stom van mij", zei Patrick B. (43) uit Eindhoven donderdag tegen de rechtbank in Den Bosch. ,,Maar ik had geen geld en wilde mijn dochtertje iets kunnen geven met Sinterklaas.”

Neusspray

B. gaf de diefstal van kinderkleding bij de Hema meteen toe. Anders lag dat met een andere diefstal waarvoor hij terecht stond, bij een winkel van het Kruidvat. Daar zou hij in januari neusspray weggehaald hebben, maar volgens B. klopte dat helemaal niet.

Officier van justitie Yorg Vermeulen dacht van wel, en vond dat voor B. een veelplegerstraject van twee jaar nu de oplossing is. Bij deze zogeheten ISD-maatregel gaan mensen die veel relatief kleine delicten plegen, de gevangenis is. Ze kunnen afhankelijk van hun gedrag vroeg of laat de overstap naar begeleid wonen maken, buiten de gevangenis.

Begeleiding

Advocate Marlieke van de Laar vond een ISD-maatregel niet op zijn plaats, omdat die meer bedoeld is voor mensen die geen grip op hun leven krijgen. En met B. ging het nu juist een stuk beter. Dit onder begeleiding van de reclassering, die voorafgaand aan het geval bij het Kruidvat nog een positief rapport over hem had uitgebracht.