Winkelend publiek loopt in Eindhoven redelijk in de pas, maar die anderhalve meter: vergeet het maar

videoEINDHOVEN - De meeste bezoekers hielden zich zaterdagmiddag in de niet overvolle, Eindhovense binnenstad deels aan de coronaregels. Maar die anderhalve meter afstand, dat zit er nog lang niet in.

Het is bij lange na geen normale zonnige winkeldag in het gebied tussen de Emmasingel en de Vestdijk deze zaterdagmiddag. Waar je normaal gesproken de dag voor Moederdag en met mooi lenteweer over de hoofden kan lopen, is het nu niet meer dan redelijk druk. Bij sommige winkels staat een rij voor de deur. Op de bijna verlaten Markt zijn de parasols dichtgeklapt, de terrassen zijn niet eens opgebouwd.

Tachtig procent loopt aan de juiste kant

Volledig scherm City hosts in de binnenstad maken publiek er op attent dat ze rechts moeten houden in de binnenstad om afstand te houden © Jean Pierre Reijnen/DCI Media De 's morgens aangebrachte belijning die mensen moet wijzen op het lopen aan de rechterzijde van de winkelstraat, doet deels waarvoor hij is bedoeld. De vrijwilligers - zogenoemde ‘city hosts’ - die vandaag het publiek moeten motiveren zich aan de regels te houden, moeten geregeld mensen wijzen op de juiste looproute. Maar het gebruikelijke gekrioel lijkt minder. Tachtig procent houdt zich eraan, schat Frank Wijnveld die namens de gemeente, winkeliers en horeca de drukte en veiligheid in de binnenstad monitort en de vrijwilligers aanstuurt.

Anderhalve meter? ‘We zijn vriendinnen’

Dat is met de anderhalve meter afstand wel anders. De nodige vriendengroepjes en bekenden lopen schouder aan schouder. Kennissen begroeten elkaar hartelijk, handen worden geschud. Waar men elkaar moet kruisen, letten velen niet op de virusveilige afstand. Anderhalve meter? Twee tienermeisjes kijken elkaar vragend aan. ,,We zijn vriendinnen”, is de verklaring. Maar nee, ze leven niet in hetzelfde huishouden. Vier jongemannen lopen geërgerd door wanneer ze worden gevraagd naar waarom ze zo dicht op elkaar staan. ,,Gaat je niks aan.” Een gemeentelijke boa laat desgevraagd weten dat ze er vandaag mensen daar niet op aan te spreken in de binnenstad, laat staan beboeten. ,,Daar is geen beginnen aan.”

‘Erg tevreden’

De gemeente is desondanks erg tevreden over de eerste winkeldag sinds de aangekondigde versoepelingen, zegt Wijnveld. ,,Het verliep volgens verwachting. Dit is de eerste fase van de eerste fase. Vandaag moesten we ons laten zien en het publiek beïnvloeden.” Dat de bezoekers zich redelijk hielden aan het lopen aan de juiste zijde van de straat, was voor vandaag het voornaamste doel. De rest moet stap voor stap verbeteren. De komende tijd wordt bekeken met welke middelen het gedrag van mensen in de stad verder kan worden bijgestuurd, aldus Wijnveld.