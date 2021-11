Winkelier bedreigd in Eindhoven na besluit alleen gevaccineerden binnen te laten

Nobelprijs­win­naar Guido Imbens groeide op in Eindhoven en Deurne: ‘Mijn leven is voorgoed veranderd’

Guido Imbens (58), die opgroeide in Eindhoven en Deurne, won vorige maand de Nobelprijs voor Economie. Het ED sprak hem over zijn bijzondere manier van onderzoeken, zijn jeugd en zijn familie. ,,We moeten als wetenschappers ook bescheiden blijven”, vertelt hij in een mengeling van Amerikaans-Engels en Brabants-light.

11:00