Winkelier die agent aanviel bij mondkapjescontrole Delicious Store in Eindhoven krijgt paar weken cel

Beschaamd zat de kleine grijze man (59), eigenaar van de Delicious Store, in het strafbankje. ,,Het is nogal wat", mompelde hij toen de rechter de verwondingen voorlas die hij twee agenten had toegebracht. Het incident zelf is hij kwijtgeraakt in een black-out. Hij kon zich nauwelijks voorstellen dat hij een agent zomaar aanviel maar ‘als je een partner pijn ziet lijden is dat moeilijk te verkroppen'.