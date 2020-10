Winkeliers Achtse Barrier Eindhoven: 'Wij weten officieel nog van niks over bouwplannen’

EINDHOVEN - Winkeliers uit winkelcentrum Ardèchelaan in de Achtse Barrier reageren met verbazing op de plannen van eigenaar BanBouw. ,,Officieel weten wij van niks”, zegt voorzitter Ron Smits van de winkeliersvereniging en eigenaar van Wijkman Haarmode. ,,We hebben zelfs geen flyer gekregen.”

Directeur/eigenaarJack Aldenhoven van BanBouw erkent dat het verkeerd is gegaan met de publicaties. ,,De winkeliers hebben inderdaad nog geen definitieve plannen gezien. Informatieavonden konden vanwege corona niet doorgaan. We hebben natuurlijk wel al vaak met ze gesproken. Maar het was ook heel lastig om alle puzzelstukjes op zijn plaats te laten vallen. En al gaan praten voordat de plannen rond zijn, heeft ook niet veel zin. We zullen nu snel met de winkeliers aan tafel gaan. Daarbij vinden we het belangrijk dat de nieuwe ruimtes betaalbaar zijn voor de zittende huurders. Die zijn heel belangrijk voor het winkelcentrum en de leefbaarheid van de Achtse Barrier.”

Lees ook Winkelcentrum Achtse Barrier in Eindhoven gaat in 2022 op de schop

Volledig scherm Een impressie van het plan Hartje Barrier in Achtse Barrier Eindhoven met zicht op het parkeerterrein met links de nieuwe woontoren. © BanBouw/Wooninc./Stayinc.

De bewoners van seniorencomplex Cantershoef zijn vorig week ingelicht over de plannen, maar over de sloop van 15 van de 66 woningen hoorden ze al anderhalf jaar geleden. Sindsdien is er ook gewerkt aan vervangende woonruimte. Om het plan ‘Hartje Barrier’ te realiseren moet de laagbouw van Cantershoef plaats maken voor een woontoren voor 112 woningen en een nieuwe Lidl-supermarkt. Het gaat om 40 sociale en 72 middeldure huurwoningen. De dagwinkels verhuizen van het midden naar de hoek bij de Ardèchelaan-Fransebaan.

De bewoners van de te slopen huizen zijn anderhalf jaar geleden al op de hoogte gebracht. ,,Nog twee woningen zijn bezet”, zegt Rob Bornebroek, voorzitter van de bewonerscommissie. ,,Deze bewoners wachten op een plek in de bestaande hoogbouw.” Woningcorporatie Wooninc. en de commerciële tak Stayinc. - die de middeldure huurwoningen gaat verhuren - zeggen dat het gaat lukken om ook deze huurders op tijd elders onder te brengen.

Volledig scherm Plattegrond van Hartje Barrier, het plan voor winkelcentrum Ardèchelaan en wooncomplex Cantershoef in Achtse Barrier, Eindhoven © BanBouw/Wooninc./Stayinc.

,,Niemand was blij dat we moesten verhuizen”, zegt Bornebroek, ,,maar tot nu toe is iedereen naar tevredenheid ondergebracht, ondanks dat de verhuizing gedwongen is. Bewoners krijgen een vergoeding om te verhuizen en Stayinc. gaat coulant om met eventuele extraatjes die nodig zijn in de nieuwe woning”, vervolgt Bornebroek. ,,De mensen die nog moeten verhuizen mopperen een beetje, omdat zij wachten op een specifieke woning.” De plannen worden positief ontvangen volgens hem. ,,Fijn dat er een superdiscounter en weer een drogist komt”, zegt hij.

Volledig scherm Het plan Hartje Barrier gezien vanaf de Fransebaan in de Achtse Barrier Eindhoven. © BanBouw/Wooninc./Stayinc.

Alle winkeliers vinden volgens Smits dat het winkelcentrum aan een opknapbeurt toe is. Zij wachten al jaren op een beslissing van BanBouw. De winkeliers investeren niet meer in hun zaak, omdat zij niet weten waar zij aan toe zijn. ,,Nu duidelijkheid zal wel heel fijn zijn. Ik verwacht deze week toch iets te horen. Voor die tijd kan ik niet zeggen wat ik ervan vind.”