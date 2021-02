Winkeliers blij met versoepeling: ‘Ik kwam een beetje los van de grond’

TU/e-stu­dent Lucas (18) houdt vol tijdens lockdown: ‘Ophouden is geen optie’

22 februari WAALRE/EINDHOVEN - Het hoort zo normaal te zijn: bier drinken op het Stratumseind, even lunchen in de stad en samen studeren op de campus. Door corona is juist het tegendeel normaal geworden voor jongeren. De dichte kroegen en restaurants, gesloten scholen en een avondklok gooien het sociale leven nagenoeg plat, eenzaamheid ligt op de loer. TU/e-student Lucas Lahaye (18) uit Waalre blijft daarom vooral online in contact met vrienden.