Winkeliers Hooghuisstraat in actie tegen aanpak parkeren Krabbendampad

Het gaat om de panden 6 tot en met 16. De kwestie draait om parkeren in de parkeervakken aan de achterzijde van de winkels. ,,Die parkeervakken zijn eigendom van de pandeigenaren, maar parkeren wordt al jaren gedaan met twee wielen in het vak en twee wielen erbuiten’’, zegt Harry van Hout, een van de vastgoedeigenaren en winkeliers. ,,Dat wordt al een jaar of twintig of langer gedoogd en nu gaat de gemeente zonder overleg per 1 april handhaven.’’