Winkeliers in Eindhoven timmeren etalages dicht: ,,Te triest voor woorden maar je moet iets doen”

Gijs (18) zat op de eerste rij bij de rellen in Eindhoven: ‘Stenen werden uit de straat getrokken’

25 januari EINDHOVEN - ,,In het begin waren we niet zo bang maar toen we hoorden dat de Jumbo op het station was geplunderd, zat de schrik er toch goed in.” Gijs Franssen (18) werkt bij de Albert Heijn aan het 18 Septemberplein en zat zodoende op de eerste rij toen het daar zondag uit de hand liep.