Winkeliers Vaartbroek in Eindhoven boos over Kerstsnuffelmarkt op hun parkeerplaats

,,Deze maand en zeker zaterdag 18 december is de drukste tijd van het jaar. Dan hebben we geen behoefte aan een parkeerverbod voor onze deur. Als onze klanten niet kunnen parkeren, zijn ze weg", aldus Wietse Schrantee van delicatessenzaak Het Gulle Leven. Hij vraagt zich verder af of dat allemaal wel mag, een evenement organiseren in deze tijd van een soort lockdown. ,,En dat terwijl alles dicht gaat. Wie organiseert er dan een kerstmarkt? En waarom geeft de gemeente daar toestemming voor? En waarom weten wij daar niks van?"

Kerstsnuffelmarkt, ook in WC Woensel en bij Hofke

Want het gaat om een Kerstsnuffelmarkt, georganiseerd door Ons Mien Events van marktkramenverhuur W. Jansen uit Eindhoven. Zo'n zelfde evenement houdt het bedrijf deze maand ook op de parkeerplaats van Winkelcentrum Woensel (zaterdag 11 december) en rond 't Hofke in Tongelre (zondag 19 december). Afgelopen zondag was er ook een sinterklaasmarkt op het Gerardusplein in Stratum.

De eigenaresse van het bedrijf wil nu niet reageren in de krant, omdat er nog overleg plaatsvindt. Op de kerstmarkten gelden volgens de site van de organisator de standaard coronaregels, zoals thuis blijven bij ziekte, afstand houden, handen desinfecteren en de route volgen. Ook moeten bezoekers hun QR-code laten zien bij de entree.

Gemeente toetst op ‘veiligheid en verkeer’

De gemeente heeft een vergunning afgegeven voor de markten. Daarbij is getoetst op ‘verkeer en veiligheid’, laat een woordvoerder weten. Dat is inclusief de vraag of er voldoende parkeergelegenheid over blijft en of het evenement coronaproof georganiseerd kan worden. Er is geen reden om de aanvraag af te wijzen, aldus de reactie.

Schrantee ziet er niks in: ,,Volgens mij is het onmogelijk om bij marktkramen met goederen 1,5 meter afstand te houden. En we hebben hier al veel parkeerplaatsen ingeleverd bij de herinrichting. Daar is al veel gedoe over geweest. Kortom: onbegrijpelijk.”