Winkels in beeld voor ombouw tot woningen in Eindhoven en Helmond

Ruim 10.000 vierkante meter zou in beide gemeenten omgezet kunnen worden in woningen, goed voor tussen de 100 en 150 appartementen in elke stad. Dat heeft de Rabobank becijferd in de Transformatie-atlas Retail. In heel Nederland staan 500.000 vierkante meter winkelruimte leeg die kansrijk omgekat kunnen worden.

De atlas noemt Eindhoven als een van de grote steden waar de operatie kansrijk is: er staan winkels leeg in delen van de stad waar ombouw een optie is, en de woningmarkt is zodanig overspannen dat de vraag groot is. In Helmond is vooral dat laatste iets minder het geval.

Aanloopstraten

De Rabo-onderzoekers constateren wel dat de locaties waar de kansrijke transformatieprojecten staan, heel verschillend zijn. In middelgrote en kleine gemeenten gaat het vooral om winkels in het centrum, in de grote steden juist om de aanloopstraten of kleinere winkelcentra. In tegenstelling tot die conclusie lijkt de oude V&D in de Rechtestraat in Eindhoven wél in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) ombouw tot appartementen.

In Nederland staan heel veel vierkante meters winkels leeg, toont het Rabo-rapport aan: 3,16 miljoen om precies te zijn. 30 procent daarvan staat langer dan drie jaar leeg, 40 procent tussen de één en drie jaar. Een deel van die langdurige leegstand zal nooit meer verhuurd worden, aldus de atlas.

Geen alternatief