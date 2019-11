Winkels langer open en schaatsen op de Markt in Eindhoven tijdens Fijne Feestdagen Festival

Een skateway van 25 meter lang is dit jaar een nieuwe toevoeging aan de ijsbaan op de Eindhovense Markt. Vanaf vrijdag 13 december kan er weer geschaatst worden op het centrale plein in de binnenstad.

De skateway is een extra omloop van een paar meter breed en eigenlijk vooral bedacht om de machines die het kunstijs koelen uit het zicht te halen.

De ijsbaan van 550 vierkante meter is dagelijks geopend van 11.00 tot 23.00 uur. Op woensdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur is de baan bovendien een uurtje eerder open voor peuters zodat die in alle rust kunnen schaatsen.