Winkels van Shoeline failliet, 2 filialen in Eindhoven

EINDHOVEN - Schoenmodeketen Shoeline met twee filialen in Eindhoven is failliet. De winkels aan de Markt en in de Heuvel zijn al dicht. Dat geldt ook voor de andere acht winkels van de keten. Voor de 65 personeelsleden van het bedrijf is ontslag aangezegd.

De rechtbank in Breda sprak het faillissement deze week uit. ,,De leiding van het bedrijf had over het jaar 2017 wel verlies verwacht, maar dat bleek uiteindelijk drie maal zo hoog te zijn uitgevallen", zegt Floor Wertenbroek, de curator in het faillissement. ,,De marges in deze retailtak staan erg onder druk."

Drie partijen hebben met Wertenbroek (bureau De Voort Advocaten) al contact gezocht over een mogelijke vorm van een doorstart. ,,Dat kan overname van de voorraad zijn, maar ook overname van huurovereenkomsten. Sommige Shoeline-zaken zitten op A-locaties in stadscentra. Het mooiste zou natuurlijk zijn als er ook mensen van de winkels over gaan."