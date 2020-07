Winst en verkopen Philips dalen door coronacrisis; de rest van het jaar voorziet concern weer groei

Ruim 200 miljoen winst

Bescheiden

,,We verwachten in de tweede helft van het jaar terug te keren naar groei en verbeterde winstgevendheid”, aldus Philips-topman Frans van Houten in een toelichting op de cijfers over het afgelopen kwartaal. Uitgangspunt voor die verwachting is dat de situatie in de ziekenhuizen weer normaliseert en de vraag van consumenten weer toeneemt. In dat geval gaat Van Houten uit van een ‘bescheiden omzetgroei'. Philips hengelde het tweede kwartaal veel orders binnen. De ordergroei was 27 procent, dankzij de grote vraag naar ct-scanners en beademingsapparaten.