Winter Wonderland bij de Mispelhoef zorgt voor saamhorigheid in Eindhoven

EINDHOVEN - Jingle Bells, Jingle Bells, jingle all the way... De Winter Wonderland drive-through bij restaurant de Mispelhoef is afgelopen week geopend. Online bestelde maaltijden kunnen afgehaald worden via een sfeervol verlicht kerstspektakel op het terrein.

Lichten uit en rijden maar door de Winter Wonderland drive-through bij restaurant de Mispelhoef op de Oirschotsedijk in Eindhoven. Heel het terrein en alle gebouwen zijn omgetoverd tot een groot lichtspektakel in kerstsfeer.

,,Alleen de sneeuw ontbreekt nog. Ik vind het fantastisch. Het is mooi versierd en het zijn leuke filmpjes. Er is voor iedereen wat”, zegt bezoekster Marjo Heijnemans. ,,En je kunt eten bestellen voor thuis. Lekker makkelijk en zo help je de horeca de winter door.”

Waar je ook kijkt overal hangt verlichting. De vuurkorven branden. De werkplaats en de huiskamer van de Kerstman zijn te zien als animatiefilmpjes geprojecteerd achter glas, gemaakt door Marco van der Vleuten, een vriend van de familie. De Kerstman loopt rond om de gasten te ontvangen die weer welkom zijn.

Afhaalmaaltijden

Want na weer een sluiting van het restaurant door de coronamaatregelen hebben eigenaar Marc Loomans en zijn twee bedrijfsleiders Saskia en Mireille besloten om afhaalmaaltijden te gaan aanbieden.

Loomans: ,,Het idee is zo’n vier weken geleden ontstaan. We waren net dicht. Gaande weg werden we alsmaar enthousiaster en de ideeën grootser. Mireille en Saskia hebben sponsoren gezocht. Vrienden en bedrijven in de omgeving reageerden enthousiast en hebben meegeholpen.”

Drie weken lang is het personeel met hulp van vrienden bezig geweest van de Mispelhoef Winter Wonderland te maken. ,,De omzet die we verliezen, maken we er niet goed mee”, zegt Loomans. ,,Maar we kunnen weer iets en zijn bezig. Het belangrijkste is dat het enthousiasme zorgt voor saamhorigheid binnen het team.”

De Winter Wonderland drive-through is zeker open tot Driekoningen op 6 januari. De openingstijden zijn op woensdag tot en met zondag van 17.00 tot 20.00 uur. Grote maaltijdpaketten kunnen van te voren online besteld worden. Voor bezoekers is op het terrein een kraam waar een soepje, een stamppotje, warme dranken en lekkernijen te krijgen zijn. Oh ja, bij het wegrijden niet vergeten de autolampen weer aan te doen.