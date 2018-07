Winterjas en konijnenpak: koude en hete werkplekken tijdens zomerhitte

Zorgen bij CDA om archief Eindhoven

20:00 EINDHOVEN - Ook in de Eindhovense politiek zijn er grote zorgen over de toekomst van de archieven en collecties die zijn ondergebracht bij het Regionaal Historisch Centrum, het RHCe. In een brief aan het college van B en W van Eindhoven vraagt de CDA-fractie in de Eindhovense gemeenteraad om opheldering.