Wintermans neemt zelf roer Eindhovens 3D-metaalprintbedrijf in handen

Wintermans wordt als topman de opvolger van Daan Kersten die in juni plotseling bij het bedrijf vertrok. Samen stond het tweetal in 2012 aan de basis van de ontwikkeling van de revolutionaire volautomatische metaalprinter. Kersten nam de rol van topman op zich, waarbij Wintermans naar de achtergrond verdween.

Omvang onderdelen vervijfvoudigd

Hij pakt nu zelf het roer in een cruciale fase voor het bedrijf. Inmiddels zijn concurrenten actief en moet Addiditive Industries zijn leidende positie zien te handhaven. Een belangrijke stap kondigde het gisteren aan met de ontwikkeling van een nieuw model metaalprintsysteem. Daarmee zou de maximale omvang van de te printen onderdelen kunnen worden vervijfvoudigd. In plaats van 42x42x40 centimeter zou kunnen worden opgeschaald naar 60x60x100 centimeter. Het bedrijf verwacht zijn nieuwe vlaggenschip eind 2021 te kunnen presenteren.

Voor vliegtuigen en Formule 1

De familie Wintermans is sinds de oprichting aandeelhouder. Na het vertrek van topman Kersten nam de familie onder de vlag van investeringsmaatschappij Highlands Beheer diens aandelenbelang over. Afgezien van een klein belang dat in handen is van personeel is de familie sindsdien de enige eigenaar. Highlands Beheer investeert dit jaar naar eigen zeggen voor 28 miljoen euro in Additive Industries.