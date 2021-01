Winteropvang daklozen in Eindhoven loopt over, Locatie 't Eindje tijdelijk weer open

Nu of nooit: Eindhoven moet serieus onderzoe­ken of spoor onder­gronds kan

5 januari EINDHOVEN - Het is nu of nooit: Eindhoven zou in ieder geval serieus moeten onderzoeken of het mogelijk is het spoor dwars door de stad verdiept aan te leggen. Wethouder Yasin Torunoglu gaat de gemeenteraad informeren over alle onderzoeken die er al liggen.