Winteropvang voor dakloze in Eindhovense woonwijk moet dealen met het schrikbeeld van omwonenden

Op hun dooie akkertje slenteren drie daklozen naar de ingang van het schoolgebouw aan de Rector Baptistlaan dat al jaren leegstaat. Binnen is er ruimte voor zestig mannen en dertig vrouwen maar die zaten er de afgelopen dagen bij lange na niet. ,,De afgelopen dagen hadden we 20 tot 25 daklozen binnen”, vertelt Edwin Leemans van Springplank040, in Eindhoven verantwoordelijk voor de opvang. ,,We zitten hier een eind uit het centrum en dat is voor veel daklozen net te ver. En het is misschien ook nog niet koud genoeg.”