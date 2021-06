Winy Maas blijft supervisor voor binnenstad Eindhoven tot eind dit jaar, maar zelf nieuwe opdrachten aannemen mag niet

Torunoglu is in ieder geval ongelukkig met de dubbele petten van de stedenbouwkundige die als architect betrokken is bij plannen voor winkelcentrum Heuvel en voor het Stadskantoor op het Stadhuisplein. De wethouder zei dat dinsdag in de gemeenteraad. Dan ligt belangenverstrengeling op de loer, vindt ook de gemeenteraad. Maar omdat daarover in 2017 afspraken zijn gemaakt in zijn contract, kan de wethouder niet onder deze constructie uit, zo benadrukte hij tegenover de raad.