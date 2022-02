Wisselende reacties op tijdelijke oplossing voor parkeerruimte door bouw Eindhovens buurtschap Te Veld

Kwetsbare kinderen

Ten noorden van de Castiliëlaan worden in totaal 669 tijdelijke huizen neergezet. Een paar maanden geleden is daarmee begonnen en de eerste huurders wonen er inmiddels.

Nog grotere verkeerschaos

Permanente oplossing

,,Het is een verschuiving van het probleem, het is geen oplossing”, aldus een woordvoerder van revalidatiecentrum Libra in een reactie. ,,De gemeente draait om de hete bei heen. Het probleem wordt bij ons neergelegd”, zegt ze. Libra is niet van plan om zelf kosten te gaan maken voor extra parkeerruimte. ,,We overwegen om zelf een verkeersonderzoek te laten doen”, kondigt ze verder aan. En ook een rechtszaak tegen de gemeente gaat door. De exacte eis is nog niet bekend.