'Witwassen via pinapparaten voor bitcoins? Dat is onzin'

De waarde van de bitcoin stijgt in snel tempo naar recordhoogte. Op de eerste dag van dit jaar stond de cryptomunt op 961 dollar. Inmiddels is dat dik 7.200 dollar, zo'n 6.200 euro: een groei van bijna 650 procent. En het plafond is nog niet in zicht. De verwachting is dat de koers deze maand de 8.000 dollargrens passeert.

"De waarde stijgt omdat steeds meer landen de bitcoin erkennen als wettig betaalmiddel", zegt Herman Vissia, directeur van softwarebedrijf ByeleX dat de apparaten in Nederland plaatst. "Omdat het in Nederland niet wordt erkend als wettig betaalmiddel, kan het hier als product worden verkocht in een automaat en is er geen controle op de automaten van de Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten."

De hoge waarde en het gebrek aan toezicht maken de bitcoin tot een geliefd middel om zwart geld om te zetten in legaal geld. Het Openbaar Ministerie (OM) waarschuwde afgelopen week dat criminelen hun zwarte geld ook via bitcoin-pinautomaten witwassen. Bij de dertien apparaten die Nederland op dit moment telt, zouden grote sommen cash geld anoniem kunnen worden gestort in ruil voor bitcoins.

"Bij transacties vanaf 15.000 euro zijn wij wettelijk verplicht cliëntonderzoek te doen, of de transactie te melden bij de Financial Intelligence Unit. Dat moeten wij in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Maar dat soort transacties komt bij bitcoin-pinautomaten niet voor", benadrukt Vissia.

"Natuurlijk willen criminelen hun zwart geld inruilen voor bitcoins. Maar niet via bitcoin-pinapparaten. Daar ga je geen 50.000 euro afstorten, dan ben je wel gek. Die apparaten zijn zo afgesteld dat je er per keer maar een beperkt bedrag kunt invoeren. Dus voor grote bedragen zou je uren bij die automaat moeten staan. Dat loopt veel te veel in de gaten. Criminelen wisselen vast hun zwart geld voor bitcoins, maar wel buiten het zicht van camera's en publiek."

De waarschuwing van het OM wekt echter de suggestie dat bitcoin-pinautomaten grote bedragen in cash innemen en omzetten naar bitcoins. En dat brengt een nieuw soort criminaliteit op gang. Vorige week werd in Oudenbosch een bitcoinpinautomaat gestolen.