WK Rubik’s kubus: algoritmes en vingervlugheid

De Hongaarse professor Erno Rubik bedacht 44 jaar geleden een kubus waarmee hij zijn studenten wilde helpen om beter driedimensionale problemen op te lossen. De professor deed er vervolgens zelf een maand over om zijn eigen kubus op te lossen, maar er zijn dan ook 43 triljoen standen waarin de kubus zich kan bevinden. Ruim vier decennia later is er aardig wat van die tijd afgesnoept. Het wereldrecord staat inmiddels op 4,5 seconden.

Red Bull

Eindhovenaar Robin Kwant (25) vloog er in de 1/16e finale uit. Hij verloor (1 tegen 1) van een Britse tegenstander met 3-0 (best of five). Kwant loste de kubus drie keer op in respectievelijk 19, 15 en 24 seconden. „En dat is gewoon niet snel genoeg. Ik had op het einde wat zwetende handjes, dat helpt ook niet echt. Maar ik ben niet ontevreden. Ik had anderhalf jaar bijna niet gespeeld, dan kun je ook niet veel verwachten.”