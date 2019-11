Wodan clubicoon Roald Harks (45) uit Eindhoven overleden

Harks hanteerde vorig jaar korte tijd de voorzittershamer bij de financieel noodlijdende voetbalclub. Eerder was hij ook secretaris bij de vereniging die in 2011 voortkwam uit een fusie van WVVZ en ESV, lid van de toernooicommissie én bestuurslid senioren. Vorige week werd bekend dat Wodan voor het eind van het voetbalseizoen wordt opgeheven.

‘Donderdslag bij heldere hemel’

Ben Albinus, die onlangs werd gekozen tot nieuwe voorzitter van Wodan, reageert aangeslagen op het nieuws. ,,Het is echt een klap voor ons, het hele bestuur is in rouw”, zegt Albinus. ,,Dit komt als een donderslag bij heldere hemel. Afgelopen zaterdag heb ik hem nota bene nog gesproken.”

,,Harks was een échte WVVZ’er en daarna een van de dragers van Wodan”, zegt voormalig bestuurslid communicatie Hans Wagenaars. ,,Hij was elk weekend op het sportpark te vinden -zelfs als er niks te doen was- en heeft heel veel voor de club betekend. Hij was onder meer leider van het eerste team en ook heeft hij diverse jeugdteams getraind. Harks sprong overal bij waar gaten vielen. Hij was er altijd en overal.”