Wodan en negen andere sportclubs in Eindhoven zitten krap bij kas

Opnieuw bekeken: De Hovenring, virtuoze vliegende fietsroton­de

10 juli Deze zomer bezoeken we even opvallende als spraakmakende staaltjes architectuur in de regio. Vandaag deel 1: De Hovenring. ‘Zonde van het geld, verschrikkelijk!’, reageerde de een, ‘fantastische uitvinding!’, riep de ander. Een ding is zeker: de Hovenring is een knap staaltje fietsinfrastructuur, waarin techniek en design - op z'n Eindhovens - vernuftig samen komen. Maar gedoe was er ook.