EINDHOVEN - In Eindhoven kunnen kinderen en tieners vanaf woensdag weer buiten gaan sporten. Dat is mogelijk op de velden van voetbalclub Wodan, volgens de corona-regels en onder begeleiding.

Op de sportvelden van de Eindhovense amateurvoetbalclub Wodan op sportpark Eindhoven-Noord in Eindhoven vinden vanaf woensdag sportactiviteiten voor kinderen en tieners tot 18 jaar plaats. Sportende kinderen kringen daarbij begeleiding van tal van vrijwilligers, die zich de afgelopen dagen spontaan hebben aangemeld.

Kinderen en tieners die mee willen doen, moeten zich wel van te voren inschrijven. Tieners tussen de twaalf en achttien jaar oud moeten zich bij het sporten ook houden aan de regel dat ze zich op minstens anderhalve meter afstand van elkaar moeten bevinden. Voor de jongere kinderen geldt die regel niet.

Hele prestatie

,,Ik ben erg blij dat we in samenwerking met sportclubs en vrijwilligers in een paar dagen tijd een mooi pakker aan activiteiten van de grond hebben weten te tillen", zegt de Eindhovense sportwethouder Stijn Steenbakkers, die de start van de sportactiviteiten gisteren bekend maakte.. ,,Deze mensen hebben daarmee echt een hele prestatie geleverd.”

Details over de tijden van de sportactiviteiten en om wat voor sporten het precies gaat, zijn te vinden op. eindhovensport.nl. Aanmelden kan ook via deze website.

Dat er vanaf woensdag weer op beperkte schaal gesport kan worden, werd afgelopen dinsdag bekend gemaakt door het kabinet, toen maatregelen werden aangekondigd om de corona-lockdown enigszins te verzachten. ,,Toch zijn er ook nu nog de nodige beperkingen", zegt Steenbakkers daarover. ,,Binnen sporten kan nog steeds niet, bijvoorbeeld. De Tongelreep, het Ottenbad en ook de gymzalen blijven gewoon op slot.”

Topzwemmers

Voor een aantal Eindhovense topzwemmers met de A-status mag op grond van de landelijke regels een uitzondering worden gemaakt. Zo’n twintig zwemmers kunnen in het VDH-bad hun trainingen weer gaan oppakken.

Misverstand

In het artikel met Steenbakkers in deze krant van gisteren over het maatregelen voor door het coronavirus getroffen clubs, verenigingen, buurthuizen en culturele instellingen in Eindhoven, was overigens sprake van een misverstand. Al die instellingen krijgen wel de rekeningen voor hun maandelijkse huur toegestuurd maar hoeven die niet te betalen.