Woedende Oekraïners op 18 Septemberplein in Eindhoven: ‘Ik hoop dat ze die motherfuckers doden’

,,Vroeger op school leerden we over de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Nooit in mijn leven had ik durven geloven, dat het míjn generatie zou zijn die haar land, identiteit en vrijheid zou moeten verdedigen. Die vrijheid heeft een prijs en die wordt betaald met bloed. Ik hoop dat de Oekraïners deze motherfuckers doden. Sorry, ik kan er geen ander woord voor vinden. We zullen vechten tot de laatste persoon.”