Woedende PSV-supporters bestormen ingang Philips Stadion, ME probeert groep uiteen te drijven

Gakpo toont zich schuldbe­wust na gemiste kans: ‘Ik moet die bal maken óf afspelen’

19:37 Cody Gakpo speelde een aardige wedstrijd tegen FC Twente (1-1), maar wist ook dat hij een goal had moeten maken of een assist op Sam Lammers had moeten geven. Hij liep in de 49ste minuut samen met Lammers op het doel af en ging voor eigen succes. ,,Ik had die bal moeten maken.”