Woensel-West krijgt eigen serie, en Fresku speelt een hoofdrol

EINDHOVEN - In Woensel-West vinden momenteel filmopnames plaats voor de gelijknamige serie die dit najaar op Videoland verschijnt. Een van de hoofdrollen is voor rapper Fresku, die opgroeide in de wijk.

,,Stilte op de set. En actie!” Het Edisonplein is dinsdagmorgen overgenomen door mannen met camera’s of klapbord. Terwijl twee agenten een zichtbaar aangedane getuige verhoren, wachten de overige acteurs, waaronder de Eindhovense rapper Fresku, aan de rand van de rotonde op hun beurt. Iets verderop houden medewerkers van de filmcrew fietsers en automobilisten even tegen zodat ze niet onbedoeld figureren in de televisieserie die dit najaar te zien is op Videoland.

Credits

Ook hangen er afzetlinten om nieuwsgierige bewoners op afstand te houden. Al zijn die er nu nauwelijks. Wellicht omdat het niet de eerste keer is dat er een filmcrew op de stoep staat. Vlak voor de sloop van het Celsiusplein in 2019 waren die straten nog te zien in de speelfilm Hemelrijken. Maar is er één groot verschil: toen fungeerde Woensel-West alleen als opnamelocatie, omdat in Hemelrijken zelf vrijwel alle beoogde locaties - de straatjes met oude arbeidershuizen- net gesloopt waren. Ditmaal zijn alle credits wel voor de wijk. De serie krijgt de naam Woensel-West.

Schietpartij

Vorige week werden de eerste scènes gedraaid. De eerste dagen vooral op het bouwterrein aan de Drebbelstraat en vanaf een foodtruck in het Snelliushof en de Edisonstraat. Dit zorgde vrijdagmiddag enige tijd voor consternatie in de Edisonstraat toen er een schietpartij werd opgenomen, inclusief lijk op straat. Vooral omdat die scène gedraaid werd niet ver van voormalige woning van ‘Lange Frank’, die in 2019 tijdens een bezoek aan zijn moeder in het Drents Dorp werd doodgeschoten. Dus legde niet iedereen bij het horen van de schoten direct de link met de filmopnames. Inmiddels heeft de filmcrew beloofd dat de omwonenden via een brief op de hoogte worden gebracht van zulke actiescènes.

De opnames duren in totaal zo’n drie weken. Dit najaar is de serie te zien bij Videoland, een streamingdienst voor series en films van RTL. De producent is het Nederlandse filmhuis NewBe, dat niet mikt op de traditionele televisiezenders, maar hun series en films rechtstreeks verkoopt aan betaalde streamingdiensten als Netflix en Amazon Prime.