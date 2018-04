Woensel-West moet Hemelrijken film bezorgen

Een uur geleden was Gerald Snoeren nog de auto van zijn buurman aan het stofzuigen, nu staat de bewoner van de Edisonstraat ineens op een filmset en krijgt de laatste instructies door van regisseur Stanley Kolk. Snoeren is zojuist van straat geplukt door Malou Wagenmaker van filmproducent Family Affair Films, die een rondje Edison maakte op zoek naar figuranten. Ze wil nog niks loslaten over de inhoud van de film. Het script van scenarioschrijver Chris Westendorp is nog niet helemaal af en ook het budget is nog niet rond. Over 2 weken doen ze een aanvraag bij het Filmfonds voor hun Telefilm, een Nederlandse speelfilm over een actueel thema, bedoeld voor op de buis (VPRO) in plaats van de bios. Dit jaar is het thema 'crime'. Hemelrijken gaat over Kelly, een jonge buurtbewoonster die na een celstraf terugkeert in de wijk.

'Welkom tuis'

Snoeren is een van de blije buurtbewoners die is uitgelopen om haar thuiskomst te vieren. Met een groot spandoek voorzien van een nog grotere spelfout - welkom tuis - wachten ze haar op. Een beetje te uitbundig naar zijn zin. "Zo'n welkomstfeestje is niet echt realistisch. Als je hebt gezeten, wil je niet dat de hele buurt dat weet." Het is de eerste keer dat hij meespeelt in een film, toch heeft hij al de nodige acteerervaring. Zowel met als zonder camera op hem gericht. "Ik heb in verschillende videoclips gespeeld en daarnaast van kleins af aan regelmatig moeten acteren om iets voor elkaar te krijgen."