Woensel West staat centraal in nieuwe serie: ‘Het is een ode aan de volkswijk’

In een onlangs verschenen trailer zien we Fresku (hoofdrolspeler De Bison) bij een yogastudio binnenlopen. Op die plek volgde hij vroeger boksles, maar dat is tegenwoordig niet meer mogelijk. Ex-crimineel De Bison is - na tien jaar celstraf - weer op vrije voeten en komt terug in zijn thuisplaats Woensel West, waarmee hij zich niet meer kan identificeren. De wijk heeft, net als zijn boksstudio, een metamorfose ondergaan. Woensel West is een totaal gegentrificeerde wijk en daar verzet De Bison zich tegen. Samen met zijn Woenselse entourage van vroeger besluit hij zijn oude criminele imperium opnieuw op te bouwen. Die entourage bestaat onder meer uit de Eindhovenaren Mike Weerts en Theo Maassen.