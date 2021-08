Woensel West twintig weken lang aan de wandel met een fysiotherapeut

Zo’n vijftien ouderen staan vrijdagmorgen klokslag tien uur klaar voor de ingang van Medisch Centrum Boschdijk. Het gros is in stijl gekleed in het speciale loopshirt voor de veertiende vrijdag van Woensel West Wandelt. De wekelijkse wandeling is onderdeel van de diabetes challenge, een landelijke beweegprogramma van de Bas van de Goor foundation.

Om de beurt

De wandeling van gemiddeld 5 kilometer is vooral bedoeld voor inwoners van Woensel-West. Toch is Carla, die al veertig jaar in de wijk woont, een van de weinige buurtbewoners die meeloopt. Zij las de oproep voor een wandelgroepje online, het merendeel meldde zich op aanraden van hun huisarts of fysiotherapeut en woont in de omliggende wijken. Voorop loopt Ramond de Jong van Fysiotherapie de Jong, die zichzelf een uurtje heeft vrijgeroosterd om de wandeling te leiden die vooral over het Grote Beek-terrein gaat. ,,We werken hier met zeven fysiotherapeuten in het Medisch centrum en om de beurt loopt een van ons mee.”

Volgens Peter Engels, sportregisseur in Eindhoven-Zuid, is de fysiotherapie echt de kartrekker. Dit doen ze in samenwerking met de wijksportclub Woensel-West en Wij Eindhoven, maar vooral hun actieve rol maakt dit bijzonder, zegt hij. ,,Het is niet dat de fysiotherapeut tegen jou zegt: je moet meer bewegen, hij vraagt nu: ga je mee bewegen?”

Voor Carla kwam de aanwezigheid van professionals bij een van de wandelingen goed uit, toen zij onderweg ineens door haar enkel ging. Na een korte behandeling ter plaatse en weekje absentie is ze er vandaag weer bij. Voor de dertiende keer. Daarmee hoort ze tot de harde kern, terwijl ze voor de groep van start ging in mei eigenlijk alleen wandelde om van A naar B te komen. ,,Alleen wandelen is zo ongezellig.”

Volhouden

Dat is precies de reden waarom in diverse wijken gestart is met gezamenlijke tochten. Zo is de wandelclub in Oude Gracht die Engels vijf jaar geleden opstartte, nog altijd actief. ,,Dat ze hierna ook blijven bewegen is de grootste uitdaging. Deze twintig weken houden ze wel vol door het groepsgevoel en de gezelligheid.”

Al hoeft het van Yvonne de Roo, voor wie het eveneens de dertiende keer is, ook niet te gezellig te worden onderweg. “Dat is te vermoeiend.” Want ook 5 kilometer kletsen kost kruim. De Roo is geen wijkbewoonster, maar komt door problemen met haar enkel en teen al twintig jaar bij de fysio. Op advies wandelt ze veel. Ze laat haar teller zien, die de 10.000 stappen aantikt, waarvan zo’n 5000 verse voetstappen. Vooral over olifantenpaadjes en smalle bosweggetjes op het Grote Beek-terrein, de terugweg gaat langs de Herdgang. Engels: ,,Er liggen zoveel mooie plekjes letterlijk om de hoek waar veel deelnemers nog nooit geweest zijn.”

Ererondje op de atletiekbaan

Eigenlijk waren de 20 weken bedoeld als voorbereiding op een vierdaagse, waarbij ze de laatste dag met duizenden deelnemers uit heel Nederland samenkomen voor een afsluitende tocht. Omdat die is afgeblazen komen de Eindhovense wandelgroepen nu op 25 september samen bij de atletiekbaan van de Internationale School Eindhoven voor een ererondje en medaille. Naast Woensel-West zijn dit Achtse Barrier, Tongelre, Oude Gracht en Strijp.