Woenselse bacteriën vinden onder het viaduct

Leerlingen van de Internationale School speuren de muren af van de spoortunnel bij de Bezuidenhoutseweg in de hoop hun eigen bacteriën en schimmels te spotten. Die doneerden ze vorig schooljaar aan medewerkers van het BioArt Lab door hun vingertopje of ellenboog in een petrischaaltje te drukken.

Alle 75 verzamelde monsters zijn in de afgelopen zomer in hun laboratorium opgekweekt en in een lichtbak gefotografeerd. Daaruit zijn er 12 geselecteerd, die de afgelopen weken uitvergroot in het viaduct bij Vredeoord verschenen als muurschildering. ,,Belangrijk was om de resultaten zo natuurgetrouw mogelijk te vertalen tot een kunstwerk”, vertelt projectleider Pim Bens. Daarom vroegen ze de Heerlense graffitikunstenaar Jimmy Jetlag, die bekend staat om zijn realistische stijl. Hij wijst naar een dunne witte waas op een schimmel. ,,Het is ontzettend gedetailleerd geworden. In ieder vlak zit meer dan een dag werk.”

Of de bacteriën van de leerlingen het daadwerkelijk tot kunstwerk geschopt hebben, is niet meteen duidelijk. ,,Wij hebben geen namen maar nummers genoteerd, dus wij weten niet wie is uitgekozen”, legt Bens uit. Voor het project Overbruggen, waarbij tunnels in Noord-West Eindhoven worden voorzien van graffiti gericht op de high tech industrie, koppelt hij normaal kunstenaars aan deze bedrijven. ,,Ditmaal wilden we ook de omgeving erbij betrekken.”

Hobby's en huisdieren

Dus haalden ze in de buurt van Vredeoord monsters op bij leerlingen van de Internationale School, bewoners en bezoekers van de Edisonstraat en cliënten van de GGZE. Omdat deelnemers ook enkele vragen kregen zoals je favoriete hobby en huisdier, is via een infolijst met alle antwoorden te achterhalen welk nummer ze hebben en dus of ze op de muur staan. Een uitgedeelde sticker met QR-code leidt naar de website waarop alle Woenselse bacteriën zijn terug te vinden.

Dit is slechts een klein deel van de immense database van het BioArt Lab, vertelt directrice Jalila Essaïdi. Voor hun project collecting cultures verzamelden ze op over de hele wereld op soortgelijke wijze bacteriën. Doel: laten zien dat we allemaal verschillend zijn maar ook weer gelijk. ,,We zien onderscheid tussen de culturen door bijvoorbeeld temperatuur of voeding maar ook veel overeenkomsten.” Ook onder het viaduct op Vredeoord komen hoofdzakelijk de kleuren geel, rood en oranje terug. “Dat laat zien dat sommige bacteriën door bijna iedereen meegedragen worden.”

Als bioloog Roy Celi dit bekijkt weet hij door het kleurpatroon en vorm al veel te vertellen over iemands bacteriehuishouding maar zelfs over het gewone huishouden. Hij wijst naar een donkere vlek. ,,Dat is zwarte schimmel. Als die persoon net van huis kwam, zou ik toch eens flink gaat poetsen.”