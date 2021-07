WoensXL krijgt alsnog proef met gratis parkeren, ondernemers hopen op boost voor Eindhovens winkelcentrum

Van der Valk gaat hotels zelf (weer) bevoorra­den, groot distribu­tie­cen­trum op Park Forum op komst: ‘Wij weten zelf beter wat onze hotels nodig hebben’

13 juli EINDHOVEN - Familie Van der Valk gaat de bevoorrading van de hotels weer in eigen hand nemen. Het plan is op Park Forum West in Eindhoven binnenkort te starten met de bouw van een logistiek centrum van waaruit 75 hotels in Nederland, België en Duitsland worden bevoorraad.