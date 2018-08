Wolfpack detacheert niet maar biedt een pack'

Wolfpack bestaat nauwelijks twee jaar, toch werken er al 45 mensen. Niet allemaal fulltime, maar toch: dit jonge bedrijf groeit heel hard. En waar andere bedrijven niet weten hoe ze aan mensen moeten komen, staan ze bij Wolfpack te trappelen om er te mogen beginnen. Het geheim van de smid? „Wij zijn in staat hele slimme mensen aan te trekken omdat we inhoudelijk uitdagend werk bieden. Mensen die hier komen, weten dat we alleen werken met de beste wiskundigen en IT-ers en een marktconform salaris en fijne werksfeer bieden", zegt oprichter Edwin Hermkens (29). „Bovendien halen we ze vroeg binnen: nog tijdens hun studie. Als ze het hier naar hun zin hebben, blijven ze daarna ook hier. Dus daar proberen we alles aan te doen. Zo gaan we ieder jaar met de hele groep op workation, een werkvakantie. Dan bezoeken we bedrijven in het buitenland en wonen daar lezingen bij."

Opdrachten

Toen hij zelf nog studeerde aan de TU/e, werd hij door de universiteit gevraagd of hij met een studievriend software voor de opleiding kon ontwikkelen. Hermkens greep de gelegenheid aan om een eigen bedrijf op te richten. Een goede beslissing want meer opdrachten volgden. De studievriend verliet het bedrijf, maar Hermkens vond een goede medebestuurder met wie hij zelfs een tweede bedrijf startte. En dat allemaal terwijl hij nog moest afstuderen. „Een pittige tijd", lacht hij. „Het afstuderen duurde langer dan gepland, maar ik had gelukkig een afstudeerbegeleider die begreep dat ik er nog iets naast deed."

Ervaring

Omdat hij zoveel opdrachten kreeg, vroeg Hermkens medestudenten voor hem te komen werken. „Iedereen die hier werkt is onder de dertig. Alleen de salesmensen en ambassadeurs zijn ouder. Ervaring is niet per se een pré in de informatietechnologie. Hier is het belangrijker dat je heel erg goed bent in software-ontwikkeling", vindt Hermkens. „Bij mensen die lang in de branche zitten, is het maar de vraag hoe goed ze op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Veel mensen die in de IT werken, hebben een andere achtergrond. Dat is prima als je ze inzet voor het aanpassen van bestaande software. Als je een groter bedrijf hebt, kun je ze heel goed intern opleiden. Maar wij verkopen geen technologie; we ontwikkelen software die de opdrachtgever helpt zijn bedrijf verder te ontwikkelen. Daar heb je echt mensen voor nodig die Wiskunde of Informatica hebben gestudeerd. Als je het vergelijkt met de bouw kun je zeggen dat wij architecten zijn die niet schromen ook de uitvoering op te pakken."

Roedel

De naam van het bedrijf, Wolfpack, is afgeleid van de natuur. „In het dierenrijk is een wolfpack een georganiseerde roedel wolven waarin de taken zijn verdeeld: de een let op de jongen, de ander jaagt, weer een ander houdt wacht. Zo werken we ook", zegt Hermkens. „We detacheren geen mensen, maar bieden een klant een pack, een groepje van vier mensen die gezamenlijk alle vaardigheden voor die specifieke opdracht in huis hebben. Dat werkt uitstekend."