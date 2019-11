Wonderfull Days met Charly Lownoise en Mental Theo in Klokgebouw

Geen permanente voetgan­gers­brug over Beukenlaan bij Strijp in Eindhoven

15:45 EINDHOVEN - De voetgangersbrug over de Beukenlaan tussen Strijp-S en -T in Eindhoven is afgebroken en komt voorlopig zeker ook niet terug. Sterker nog, zelfs een onderzoek naar zo'n verbinding is kansloos.