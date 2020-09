Wonderlijke live-trip naar hiernamaals, in Parktheater Eindhoven én online

Naar welk theater zullen we gaan deze week? Leiden, Amersfoort, of toch maar lekker dichtbij, in Breda? En wat zullen we ’s aandoen, de joggingbroek? Voor de Engelstalige performance Memento Mori van Nineties Productions maakt het niets uit, want een deel van het publiek zit gewoon thuis. Achter het beeldscherm, met bij voorkeur een (goede) koptelefoon op het hoofd. Wij kozen dit weekend voor theaterzaal De Lieve Vrouw in Amersfoort.

Hoe werkt dat? Met je Zoom-ticket log je in, en vanaf dat moment ben je onderdeel van Memento Mori. Je ziet de andere online bezoekers, en de acteurs heten hun digitale gasten persoonlijk welkom: ‘Heb je iets te drinken? Zit of lig je comfortabel, doe gerust het licht uit, you can lay back’. Ook geven ze technische tips voor de beste online ervaring. Wie wil kan ook even zwaaien naar het echte publiek in de zaal, dat jou ook ziet op een scherm.